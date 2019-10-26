Акции протеста в Ираке: погибли по меньшей мере 27 человек, более тысячи раненых

Нынешняя вспышка насилия стала второй с начала месяца. Участники выступлений требуют от власти усиления борьбы с коррупцией, улучшения водо - и электроснабжения, создание рабочих мест и улучшение неудовлетворительной ситуации с безопасностью.

В Ираке во время беспорядков в пятницу, 25 октября, погибли по меньшей мере 27 человек. В результате столкновений с полицией ранены еще около 1,8 тысячи человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Среди погибших, в частности, 25 демонстрантов и два правоохранителя, отметили в силовых структурах.

Полиция разгоняла митингующих, когда те приблизились к правительственному кварталу, слезоточивым газом и шумовыми гранатами, пишет DW.

По данным МВД Ирака, во время беспорядков были ранены 68 представителей сил безопасности. Нынешняя вспышка насилия стала второй с начала месяца. Участники антиправительственных выступлений требуют от власти усиления борьбы с коррупцией, улучшения водо - и электроснабжения, создание рабочих мест и улучшение неудовлетворительной ситуации с безопасностью.

Как сообщал УНИАН, в начале октября в Ираке во время антиправительственных выступлений погибли 167 человек, более 6 тысяч получили ранения.