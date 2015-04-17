Франция выделила деньги на борьбу с расизмом

Об этом сообщил премьер-министр страны Мануэль Вальс, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на AP. "Расизм, антисемитизм, ненависть к мусульманам, незнакомым людям и гомофобия невообразимо растут", - отметил он.

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Одно из предложений по борьбе с этими явлениями состоит в том, чтобы сделать расизм и антисемитизм отягчающим обстоятельством в любом преступлении или правонарушении.

Другие предложения касаются прежде всего интернета - через создание государственного органа, который будет следить за языком ненависти, а также конкретные воспитательные действия в школах.

Как сообщается, количество антимусульманских актов в Франции выросло в 6 раз после терактов в Париже в январе этого года. Тогда жертвами террористических атак во Франции с 7 по 9 января стали 17 человек.

Двух подозреваемых в совершении теракта в редакции Charlie Hebdo, братьев Шерифа и Саида Куаши, убили во время полицейской операции.

Террорист, который захватил заложников в магазине в парижском районе Порт-де-Винсен, был застрелен во время штурма, но погибла и часть заложников.