Трамп хочет отправить в Сирию полтысячи военных для охраны нефтяных месторождений

Минобороны США журналистам подтвердило, что Америка хочет переместить танки и военных в восточную Сирию.

Американский президент Дональд Трамп планирует отправить на северо-восток Сирии 500 американских военных для защиты нефтяных месторождений от террористов.

Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal и CNN сообщает ТСН.

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По информации СМИ, план предусматривает, в частности, коррекцию целей США. В Минобороны США журналистам подтвердили, что Америка хочет переместить танки и военных в восточную Сирию, чтобы защитить нефтяные месторождения, контролируемых Демократическими силами Сирии.

"Нефтяные месторождения, тема которых была нарушена в моей речи относительно Турции и курдов вчера, контролировались боевиками ИД, пока США не отвоевали их с помощью курдов", – сообщил сам Трамп.

Телеканал Fox News предполагает, что американские военные разместятся рядом с газоперерабатывающим предприятием Conoco в провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия. Ранее сообщалось, что страны-члены Евросоюза приостановили экспорт оружия в Турцию из-за военного наступления этой страны на позиции курдов в Сирии.