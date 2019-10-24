В США шериф на Хеллоуин предупредил детей, где живут педофилы: на него подали в суд

Преступники заявили, что эти знаки их унизили и смутили.

В 2018 году департамент шерифа в американском штате Джорджия установил перед Хеллоуином предупреждающие детей знаки у домов тех, кого ранее осудили за сексуальные преступления.

Читайте такжеЗеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации за изнасилование и развращение несовершеннолетнихВ этом году установку хотят повторить, но трое преступников подали на силовиков в суд. Преступники заявили, что они остались униженными и смущёнными. Об этом передает NBC.

На плакатах была просьба не просить сладости по этому адресу. Шериф Гэри Лонг объяснил установку заботой о безопасности детей.

Адвокат Марк Юрачек пояснил, что закон позволяет шерифу размещать список зарегистрированных сексуальных преступников только в своём офисе, в здании суда и в интернете. Силовики также якобы нарушают закон о частной собственности, устанавливая знаки во дворах.

Иск подали трое зарегистрированных преступника: первый был осуждён за сексуальное насилие над несовершеннолетней жертвой, второй – за побои несовершеннолетней, третий – за изнасилование. Они потребовали денежной компенсации.

Как ранее сообщал УНИАН, ФБР назвало самого массового серийного убийцу за историю США.