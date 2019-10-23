Генсек НАТО признал, что уже нет смысла скрывать разногласия в Альянсе по Сирии

По мнению генсека, министерское заседание способно уменьшить эти разногласия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает естественным признавать расхождения между союзниками в том, что происходит в Сирии, однако считает, что эти разногласия можно уменьшить.

Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Нет смысла отрицать, что между союзниками имеются серьезные разногласия по ситуации в Сирии. Ведь это уже общеизвестно - вы можете это увидеть ежедневно в новостях", - пояснил он.

По мнению генсека, министерское заседание способно уменьшить эти различия.

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"Всегда непросто, когда между союзниками нет согласия. И поэтому важно, что мы встречаемся", - добавил он.

В качестве примера он привел американо-турецкие переговоры по Сирии, которые в Брюсселе считают успешными: "Меня вдохновляет то, что мы видим после встречи США и Турции, где они тем не менее договорились о том, как действовать по очень чувствительным вопросам. И после этого заявления мы видим реальные изменения, видим существенное уменьшение насилия (на территориях Сирии, куда вошли турецкие войска)".

Он также не стал отрицать информацию о том, что часть европейских союзников склонна пересмотреть совместные военные активности с Турцией.

"Я не говорю, что уже все проблемы сняты и все разногласия исчезли, но мы принципиально не в той ситуации, которая была (до переговоров США и Турции)", - заявил генсек.

Напомним, США и НАТО 23 октября осторожно поприветствовали немецкое предложение о создании зоны безопасности на севере Сирии, хотя посол Вашингтона в альянсе Бейли Хатчисон заявила, что ответственность должна брать на себя Европа, а не американские силы.

Хатчинсон также заявила, что в США не видят проблемы в сотрудничестве Турции с россиянами в Сирии.