Джонсон пригрозил парламенту выборами, если не будет проголосовано соглашение по Brexit

Голосование за законопроект премьера должно состояться 24 октября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что начнет организацию всеобщих выборов, если парламент не проголосует за график рассмотрения законопроекта о Brexit.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на BBC.

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Британский парламент проводит 22 октября дебаты относительно соглашения. Ожидается, что голосование за законопроект Джонсона по Brexit должны провести 24 октября.

«Если парламент не позволит Brexit произойти и решит отложить все до января или дольше, законопроект придется отозвать», – отметил Джонсон.

Он добавил, что назначит всеобщие выборы, если за его законопроект о Brexit не проголосуют.

Как сообщал УНИАН, Великобритания и Европейский Союз на днях наконец-то договорились о "большом" новом соглашении по Brexit. Стороны сумели договориться о ключевой преграде и избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Перед тем, в сентябре, депутаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем 31 октября и заставляет премьера просить о новой отсрочке Brexit.