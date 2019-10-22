В Дании старый маяк оборудовали колесами и отдаляют его от моря (фото)
В Дании 120-летний маяк поставили на колеса и на рельсах отодвигают его от Северного моря, что размывает берег северо-западной части страны.
Об этом говорится в материале The Guardian.
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Когда маяк открыли в 1900 году, то он находился за 200 метров от побережья, теперь – примерно 6 метров.
По словам мэра датского города, маяк перемещают на другое место, хотя есть риск инцидента. Но иначе памятник демонтировали бы.
Государство потратило 5 миллионов крон на «операцию», но в правительстве говорят, что не зря. Ведь Дания считает маяк «национальным сокровищем».
Именно перемещение 1000-тонного сооружения займет примерно 10 часов с учетом скорости 8 км/час.
Маяк закрыли в 1968 году и ненадолго превратили в музей. Ежегодно его посещает более четверти миллиона туристов.
Ходу с маяком транслируют национальные телеканалы. За 30 минут его переместили на 1,4 км.
Как сообщал УНИАН, правительство Дании призвало другие страны Европы ввести полный запрет на продажу топливных авто уже к 2030 году.