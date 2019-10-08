Дания призвала Европу запретить продажу авто с топливными двигателями

Страну уже поддержали десять членов Евросоюза.

Правительство Дании призвало другие страны Европы ввести полный запрет на продажу топливных авто уже к 2030 году.

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Об этом пишет AutoNews.

"Предложение поддерживает еще десять стран ЕС", - информирует издание.

В сообщении отмечается, что Дания предлагает выработать поэтапную стратегию, согласно которой страны Евросоюза будут постепенно отказываться от дизельных и бензиновых авто. Она сделала такое предложение во время встречи министров окружающей среды ЕС в Люксембурге в пятницу, 4 октября.

По убеждению руководства страны без выполнения этого условия будет невозможно сделать Европу "первым климатически нейтральным континентом" до 2050 года, а именно этого добивается Еврокомиссия.

Делегация Дании утверждала, что для достижения цели транспортный сектор должен сократить свои выбросы, поскольку он является единственным сектором, который сейчас увеличивает объемы вредных выбросов.

Теперь в планах Дании создании альянса с государствами, которые поддержат стратегию отказа от автомобилей, оснащенных ДВС.