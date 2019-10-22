Washington Post: Путин и Орбан настроили Трампа против Украины

Враги Киева в регионе постоянно убеждали американского президента, что украинское государство - это лишь "гнездо коррупции".

Попытки президента Дональда Трампа надавить на Украину ради получения вредной информации против политических соперников произошли после того, как враги Киева в регионе уговорили лидера США занять враждебную позицию в отношении украинского государства. В частности, сделать это пытался президент России Владимир Путин.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников США. Разговоры Трампа с Путиным, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими лидерами укрепили его веру в то, что Украина - безнадежно коррумпированная страна, которая к тому же пыталась подорвать его победу на выборах в 2016 году. Ни один из них не поощрял Трампа рассматривать Киев как потенциальный источник вредной информации о Джо Байдене и не пытался убедить американского президента в любой теории заговоров относительно украинского вмешательства в американскую избирательную кампанию.

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Но их пренебрежительные рассказы об Украине укрепили представление Трампа о ней. Чиновникам Белого дома пришлось убеждать Трампа, что правительство в Киеве нужно поддержать, а не использовать для политических целей. По данным издания, о роли Путина и Орбана рассказал заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент, когда давал показания за закрытой дверью следователем Палаты представителей в деле об импичменте. Кент указал на влияние лидеров России и Венгрии как на фактор, который помог настроить Трампа против украинского президента Владимира Зеленского за считанные месяцы перед скандальным телефонным разговором 25 июля.

Один из американских чиновников рассказал Washington Post, что в начале мая во время телефонного разговора Путин "делал свое привычное дело", пытаясь подорвать отношения США с Украиной.

"Он всегда говорил, что Украина - это только гнездо коррупции", - рассказал чиновник.

Члены ведомств США в сфере безопасности ожидали, что будут попытки отравить отношение Трампа к Зеленскому. Но голоса Путина и Орбана приобрели дополнительный вес в этом году из-за увольнения или сокращения влияния тех американских чиновников, которые пытались противодействовать влиянию Путина и других авторитарных лидеров на Трампа. Источники Washington Post указали на увольнение министра обороны США Джима Мэттиса и главы администрации Белого дома Джона Келли, которые поддерживали предоставление военной помощи Украине. В этом году у них уже небыло возможности отстаивать сохранение этого потока. Поэтому Трамп заморозил помощь перед звонком 25 июля.

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Советник по национальной безопасности Джон Болтон также был активным сторонником Украины в ее конфликте против России. Но его отношения с Трампом в этом году очень быстро ухудшились. В конце концов, прошло года он потерял свою позицию в Белом доме.

"Со временем приходилось лишь наблюдать за снятием всех предохранителей", - сказал неназванный чиновник Белого дома о борьбе против влияния на Трампа со стороны Руди Джулиани, Путина и Орбана.