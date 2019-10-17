В США планируют импичмент Трампа ко Дню Благодарения – СМИ

Согласно информации, циркулирующей среди республиканцев, демократы могут именно в день праздника предоставить обвинительное заключение об импичменте.

Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл провел для своих однопартийцев инструктаж, который касается возможной процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом, как пишет ZN.UA, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на информацию, которую предоставил сенатор, член Республиканской партии США от штата Северная Дакота Кевин Крамер.

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"Есть основания полагать, что мы получим утвержденное полным составом Палаты представителей обвинительное заключение об импичменте к каникулам на День благодарения", – отметил он, ссылаясь на заявления Макконнелла.

День благодарения – национальный североамериканский праздник, который отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в США обнародовали жалобу сотрудника разведки на действия Дональда Трампа во время разговора с Владимиром Зеленским. Информатор заподозрил Трампа в использования своего положения для вмешательства в президентские выборы 2020 года. В жалобе сказано, что президента США давил на президента Украины, настаивая на расследовании в отношении Джо Байдена, вероятного кандидата в президенты от Демократической партии, и его сына Хантера. А окружение Трампа пыталось заблокировать стенограмму разговора, поместив ее в хранилище информации о тайных операциях разведки.

Также сообщается, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани в частном порядке связывался с главой Офиса президента Андреем Богданом и тогдашним и.о. главы СБУ Иваном Бакановым, а также летал в Мадрид для встречи с помощником Зеленского Андреем Ермаком.

25 сентября, в день встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, Белый дом обнародовал расшифровку их июльского телефонного разговора.

Министерство юстиции изучило документ и не нашло в словах Трампа признаков нарушения федерального законодательства.

Однако это не убедило представителей Демократической партии в нижней палате Конгресса в необходимости отказаться от идеи импичмента. О начале процедуры спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила 24 сентября.

3 октября конгрессмены в течение 10 часов в закрытом режиме допрашивали Курта Волкера – бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по Украине.