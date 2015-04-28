В Риме спустя 12 лет для туристов снова открыли подземную базилику

Подземная базилика около площади Маджоре открылась после реконструкции, начавшейся в 2003 году. Это уникальный памятник культуры, который был создан в первой половине I столетия н. э, пишет "Моя планета".

Ученые до сих пор гадают о назначении этого сооружения. Одни полагают, что это закрытое культовое святилище языческого Рима использовалось для проведения магических ритуалов, возможно, для поклонения женщинам, другие - что подземелье являлось местом захоронения участников культа.

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Базилика была скрыта под землей почти 2000 лет и обнаружена случайно в 1917 году. Внутри нее сохранилось множество фресок, напоминающих позднехристианский храм. Уцелели также рельефные изображения персонажей греко-римской мифологии.

Экскурсии в базилику, находящуюся на глубине 9 м под центральной улицей Пренестина, в шаге от площади Маджоре, будут краткими и редкими, так как реставрационные работы еще продолжаются.

Попасть внутрь этого загадочного сооружения можно каждое второе и четвертое воскресенье и только по предварительной записи. В дальнейшем в базилике планируется установка специального оборудования, которое будет очищать воздух и наполнять его кислородом - тогда экскурсии станут более продолжительными и массовыми.