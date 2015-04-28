В Риме спустя 12 лет для туристов снова открыли подземную базилику
Культовое святилище языческого Рима времен Октавиана Августа вновь стало доступно для туристических экскурсий.
Подземная базилика около площади Маджоре открылась после реконструкции, начавшейся в 2003 году. Это уникальный памятник культуры, который был создан в первой половине I столетия н. э, пишет "Моя планета".
Ученые до сих пор гадают о назначении этого сооружения. Одни полагают, что это закрытое культовое святилище языческого Рима использовалось для проведения магических ритуалов, возможно, для поклонения женщинам, другие - что подземелье являлось местом захоронения участников культа.
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Базилика была скрыта под землей почти 2000 лет и обнаружена случайно в 1917 году. Внутри нее сохранилось множество фресок, напоминающих позднехристианский храм. Уцелели также рельефные изображения персонажей греко-римской мифологии.
Экскурсии в базилику, находящуюся на глубине 9 м под центральной улицей Пренестина, в шаге от площади Маджоре, будут краткими и редкими, так как реставрационные работы еще продолжаются.
Попасть внутрь этого загадочного сооружения можно каждое второе и четвертое воскресенье и только по предварительной записи. В дальнейшем в базилике планируется установка специального оборудования, которое будет очищать воздух и наполнять его кислородом - тогда экскурсии станут более продолжительными и массовыми.