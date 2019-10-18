Новорожденные в Латвии с 2020 года автоматически станут гражданами страны

Дети так называемых неграждан, родившиеся в Латвии с 1 января 2020 года, автоматически будут получать гражданство, если не будут гражданами другой страны. Статус неграждан в стране имеет более 200 тысяч человек.

Рожденные в Латвии дети лиц со статусом "негражданина" больше не будут перенимать статус родителей.

Соответствующий закон принял в окончательном чтении латвийский сейм, пишет DW.

Согласно ему, все дети, рожденные в Латвии с 1 января 2020 года, получат ее гражданство при условии, что не будут гражданами другой страны.

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Инициатором закона выступил бывший президент Латвии Раймонд Вейонис. Предыдущий состав парламента отклонил законопроект. По данным латвийских официальных органов, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 - 51 ребенок, а в 2018 - 33 ребенка.

В Латвии проживают чуть менее двух миллионов человек, более 200 тысяч из них являются негражданами. Этот статус имеют постоянные жители страны, предки которых приехали туда после 1940 года.

Неграждане не могут принимать участие в выборах и референдумах, занимать ряд должностей. Чтобы получить гражданство Латвии, им необходимо пройти процедуру натурализации - сдать экзамен из латышского языка и истории.