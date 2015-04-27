Количество погибших от землетрясения в Непале превысило 4 тысячи человек

Количество погибших из-за землетрясения в Непале превысило 4 тысячи человек. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на власти страны.

Ранее 27 апреля полиция этой страны сообщила, что стихия унесла жизни 3904 человек, еще 7180 – были ранены.

27 апреля тысячи непальцев начали покидать Катманду, столицу Непала, после двух дней повторных толчков и нехватки воды и дров. Правительство Непала обратилось за международной помощью после того, как немало жителей миллионного Катманду и туристы ночевали под открытым небом в течение двух дней.

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Благотворительные организации и страны-доноры сейчас пытаются обеспечить пострадавших едой, водой и укрытием.

В субботу и воскресенье в Непале произошло два мощных землетрясения. Количество жертв постоянно растет, ибо, как предполагают власти, немало людей до сих пор остаются под завалами. Кроме многочисленных человеческих жертв, существенно пострадала инфраструктура Непала, главным образом регион Катманду.

Землетрясение уже назвали самым крупным в Южной Азии за более 80 лет, поскольку он затронул не только Непал, подземные толчки ощущались в Индии, Бангладеш, в Пакистане, некоторых регионах Китая, Тибете.

Как сообщал УНИАН, из Непала в Индию польским самолетом эвакуированы 4 граждан Украины.

Ранее МИД сообщал, что в Непале находится 161 гражданин Украины.

С 85 украинцами связь еще не установлена.