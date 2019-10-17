Разлетелась вдребезги: курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники

По некоторым данным, курдские боевики атаковали танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».

Курдские вооруженные формирования успешно атаковали военную технику сил Турции.

Видео с подрывом турецкой бронетехники опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG).

По данным «Российской газеты», курдские боевики атаковали танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».

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На кадрах видно, что в результате точного попадания ракеты техника разлетелась на куски, после чего начался пожар. Однако, какой именно вид техники удалось поразить - неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии. Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.