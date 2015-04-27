Китай обогнал Францию по количеству земель, отданных под виноградники

Китай стал второй страной в мире по количеству земель, отданных под виноградники для производства вина. Об этом говорится в докладе Международной организации винограда и вина (IOVW), передает Lenta.ru.

В 2014 году под виноделие в Китае было задействовано 799 тысяч гектаров земли, в то время как в Испании, занимающей первое место в этом рейтинге, для аналогичных нужд используется 1,02 миллиона гектаров. Франция, которая хоть и остается крупнейшим производителем вина, переместилась на третье место по количеству земель, отданных под виноградники. Всего во Франции под нужды виноделия используется 793 тысячи гектаров земли.

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Китай быстро становится основным игроком в виноделии. Сейчас площади, отведенные под виноградники, занимают уже около 11 процентов сельскохозяйственных земель страны, что на 4 процента больше с показателями 2000 года.

В свою очередь в Европе количество виноградников наоборот сокращается. В силу реализуемой в ЕС винодельческой политики только в 2008-2011 годах площадь земель, отведенных под виноградники, сократилась на 94 тысячи гектаров. Европейские производители преследует при этом цель повысить качество и эффективность производства и поднять цены на свою продукцию.