В США откупорили бутылку вина с затонувшего 150 лет назад корабля
В американском городе Чарльстон в Южной Каролине открыли и попробовали содержимое бутылки, которую обнаружили на затонувшем 151 год назад корабле Mary Celestia.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
За дегустацией экспертами вина из найденной бутылки наблюдали около 50 зрителей, которые для этого купили билеты. Оказалось, что в емкости содержалась мутная жидкость желто-серого цвета со вкусом морской воды, бензина, уксуса и незначительными оттенками цитрусовых и алкоголя.
Попробовавшим вино сомелье напиток на запах и вкус не понравился. Эксперты отмечают, что его крепость составляет 38 градусов. В прошлом в бутылке могли содержаться испанское крепленое вино или спиртовой раствор.
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Бутылку вина морские археологи обнаружили в шкафчике боцмана в носовой части судна. Всего на Mary Celestia нашли пять бутылок спиртного, а также запечатанные женские духи, обувь, расчески и другие предметы.
Бутылку на затонувшем судне археологи нашли в 2011 году. Пароход Mary Celestia перевозил груз армии Конфедерации во время гражданской войны в США, которая велась с 1861 по 1865 год. В 1864 году корабль натолкнулся на риф у Бермудских островов в Атлантическом океане и затонул за шесть минут.