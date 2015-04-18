Меркель допускает создание зоны свободной торговли с Россией

Об этом она сказала в пятницу, 17 апреля, на экономическом форуме в Штральзунд, передает DW.

По ее словам, на данный момент у двух стран наблюдаются политические проблемы, которые следует решать при помощи политических дискуссий.

"В перспективе мы видим создание крупной зоны свободной торговли в том числе и с Россией", - сказала канцлер Германии.

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Меркель заверила, что соглашения об ассоциации с ЕС, подписанные с Украиной и Молдавией, не направлены против России.

"Мы делаем шаг за шагом, чтобы приблизиться к общему экономическому пространству -как однажды сказал Владимир Путин - от Владивостока до Лиссабона", - добавила она.

При этом первоочередной задачей Меркель считает исполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта в Украине, даже если это сопряжено с определенными трудностями.