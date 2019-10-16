Washington Post: Политикой США в отношении Украины руководили «три амиго»

Глава администрации Белого дома отобрал украинское направление внешней политики у традиционной дипломатии и отдал его трем другим чиновникам.

Прошлой весной действующий глава администрации Белого дома Мик Малвени организовал встречу, на которой определенной группе американских чиновников приказали отобрать политику в отношении Украины у традиционных каналов. Она досталась министру энергетики Рику Перри, послу США в ЕС Гордону Сондленду и специальному представителю Курту Волкеру.

Об этом, как пишет Washington Post, рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента, давая показания перед Конгрессом. Джордж Кент занимает должность помощника Госсекретаря по вопросам Украины. Он рассказал следователям Палаты представителей, что ему приказали «притихнуть» и сфокусироваться на пяти других странах в его портфолио.

Читайте такжеNew York Times: Белый дом проверяет обстоятельства разговора Трампа с Зеленским

В делах Украины он должен был подчиняться Волкеру, Сондленду и Перри, которые называли себя «три амиго». Об этом американским журналистам рассказал конгрессмен Герольд Конноли. По его словам, Кент решил, что его отстранили от дел, потому что его позиция «была нежелательной» на высших уровнях правительства США.

Встреча, которую описал Кент, состоялась по инициативе Малвени 23 мая, то есть за считанные дни после того, как Белый дом отозвал посла в Украине Мари Йованович. Последняя на прошлой неделе рассказала следователям Конгресса о кампании против нее и других дипломатов, которую организовал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Показания Кента свидетельствуют о том, что решение вырвать политику относительно Украины из рук профессиональных дипломатов и отдать ее более лояльным к Трампу чиновникам было принято за несколько недель до пресловутого телефонного разговора украинского и американского президентов. Кент во время показаний рассказал, что об изменениях в американской дипломатии украинскую сторону уведомили в июле.

Читайте такжеPolitico: Украине может пойти на пользу скандал вокруг Трампа

«Для некоторых американцев в посольстве это были неожиданные новости», - добавил Кент.

Перри, который давал брифинг в среду на Капитолийском склоне, сказал журналистам, что «был вовлечен в украинскую политику больше, чем кто-либо».

«И я никогда не слышал и не видел ничего неподобающего со стороны президента или кого-то другого», - сказал Перри.