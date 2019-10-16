New York Times: Белый дом проверяет обстоятельства разговора Трампа с Зеленским

Некоторые советники американского президента боятся, что эта проверка — это охота на козла отпущения.

Президент США Дональд Трамп уже несколько недель добивается раскрытия личности информатора, который пролил свет на его поведение в отношении Украины. Но вместо этого советники президента начали проверку в Белом доме. И многие боятся, что это поиски кого-то на роль козла отпущения.

Об этом пишет New York Times, напоминая, что процедура импичмента в Конгрессе набирает обороты. Но юристы Белого дома ведут собственное расследование. Они пытаются понять, что делали чиновники администрации 25 июля, когда Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Именно этот эпизод оказался в центре жалобы информатора о превышении полномочий со стороны американского лидера. Проверка юристов Белого дома ставит в центре внимания вопрос о том, почему их коллега заместитель главного адвоката Белого дома Джон Айзенберг решил разместить стенограмму разговора с Зеленским в компьютерной системе, зарезервированной для чрезвычайно секретных данных.

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Проверка демонстрирует, как быстро процедура импичмента усилила напряжение в Западном крыле Белого дома, которое и без того было разделенным в отношении к публикации стенограммы разговора президентов США и Украины. Она также указывает на то, что чиновники в администрации изо всех сил пытаются спасти собственную шкуру от украинского скандала.

Некоторые чиновники сказали New York Times, что проверка может оказаться лишь попыткой назначить виновного, чьи решения привели к началу процедуры импичмента. Источники сообщили изданию, что Айзенберг очень разозлился, когда его действия начали проверять. По его словам, он разместил стенограмму в засекреченной системе из-за опасения, что может быть утечка информации. Впрочем, давать комментарии изданию он отказался.