Прокуратура РФ нашла виновных в аварии российского траулера в Охотском море

Имя чиновника не называется, передает Русская служба Би-би-си.

Прокуроры заявили о "серьезных упущениях" в работе Росрыболовства, которое не проверило должным образом вышедшее в море судно.

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Как указывается в сообщении прокуратуры, нарушения были найдены в работе подведомственного Росрыболовству ФГБУ Сахалинрыбвод, которое занимается наблюдением за флотом, сертификацией и контролем за соответствием судов требованиям безопасности.

Большой автономный траулер "Дальний Восток" затонул в ночь на 2 апреля в акватории Охотского моря. Из 132 находившихся на борту рыбаков погибли 57.

Ранее УНИАН сообщал, что в компании-владельце затонувшего траулера заявили, что не знают, откуда на судне взялись иностранцы.