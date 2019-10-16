Венгрия поддержала операцию Турции против курдов в Сирии

Начав военную операцию на севере Сирии, Анкара заявила, что ее главной целью является создание очищенной от террористов "зоны безопасности" на границе между Турцией и Сирией.

Венгрия стала единственной страной-членом ЕС, которая поддержала военную операцию Турции на севере Сирии, несмотря на критику мирового сообщества.

Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Баку с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, решение Анкарой проблемы миграции "в сторону Сирии, а не в сторону Европы" отвечает национальным интересам Венгрии, передает dw.com.

"Национальные интересы Венгрии диктуют нам стремление избегать того, чтобы сотни тысяч или даже миллионы нелегальных мигрантов появились на южной границе Венгрии", - заявил Сийярто.

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Начав военную операцию на севере Сирии, Анкара заявила, что ее главной целью является создание очищенной от террористов "зоны безопасности" на границе между Турцией и Сирией. В эту зону безопасности Анкара намеревается переместить беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции. ЕС, в свою очередь, решительно отвергает подобные планы.

По данным ООН, с момента начала Турцией военной операции на севере Сирии 9 октября более ста тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от бомбардировок.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами и пригрозил Анкаре санкциями.