Путинские байкеры начали скандальный пробег

Пробег стартовал от байк-клуба в Нижних Мневниках, сообщает российская служба Би-би-си.

Ранее польские власти официально уведомили российскую дипмиссию в Варшаве о запрете на въезд в страну участникам мотопробега Москва-Берлин.

В сообщении, опубликованном на сайте польского министерства иностранных дел, уточняется, что основанием для запрета стало отсутствие точной информации о графике передвижения группы байкеров по территории Польши и их личных данных. Ведомство также отмечает, что слишком поздно получило от российской стороны заявку на проведение акции.

Мотопробег по маршруту "Москва-Берлин", приуроченный к Дню победы, должен пройти через Белоруссию, Польшу, Австрию, Чехию и Словакию.

Читайте такжеОфис Меркель попросил МИД Германии аннулировать визы байкерам Путина - СМИПланы российских байкеров вызвали недовольство части польского общества, а также других стран, через которые планировали проехать российские байкеры.

Многие поляки недовольны тем, что байкеры имеют поддержку президента Путина.

Более 10 тысяч поляков выразили свой протест против въезда "Ночных волков" в страну, подписавшись на странице Facebook, названной "Не дадим русским бандитам проехать по Польше!".

Один из соавторов этой страницы, байкер из Кракова Ярек Подворски говорит, что "Ночные волки" оказывают поддержку вооруженным сторонникам ДНР и ЛНР, воюющим на востоке Украины.

"Не означает ли этот проезд через Польшу предупреждением полякам, или это уже начало российской агрессии?" – написано на странице Facebook.

"Мы надеемся, что наши мотобратья, вне зависимости от клубной принадлежности, поставят их на место. Мы не испугаемся. Заблокируйте их проезд через Польшу! У них нет права пересекать польскую границу!" – гласит заявление активистов.

Блиц-опрос, проведенный телеканалом TVN, выяснил, что 52% опрошенных жителей Польши выступают против российского мотопробега.