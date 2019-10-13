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В Лондоне задержали принцессу Бельгии за участие в забастовке

18:06, 13 октября 2019
Мир
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По словам принцессы, климатическая ситуация требует давления на власть / twitter.com/esmeraldadereth

Британские правоохранители арестовали 61-летнюю бельгийскую принцессу Марию Эсмеральду, которая участвовала в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади в Лондоне.

Читайте такжеПравительство Эквадора сбежало из столицы из-за массовых протестовОб этом Эсмеральда сообщила в своем микроблоге в Twitter.

Представительница королевской семьи выразила поддержку экодвижению Extinction Rebellion, которое проводит по всему миру демонстрации из-за бездействия по вопросам климата.

«Сегодня вместе со многими другими протестующими я была арестована и удержана под стражей. Чрезвычайная климатическая ситуация требует от всех нас давления на правительства, чтобы они действовали в срочном порядке», – заявила принцесса Бельгии.

Как ранее сообщал УНИАН, в Нью-Йорке задержали 70 участников климатического протеста.

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Теги: #Лондон#протест