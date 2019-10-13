В Лондоне задержали принцессу Бельгии за участие в забастовке

Представительница королевской семьи поддержала экодвижение, которое проводит демонстрации из-за бездействия по вопросам климата.

Британские правоохранители арестовали 61-летнюю бельгийскую принцессу Марию Эсмеральду, которая участвовала в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади в Лондоне.

Читайте такжеПравительство Эквадора сбежало из столицы из-за массовых протестовОб этом Эсмеральда сообщила в своем микроблоге в Twitter.

Представительница королевской семьи выразила поддержку экодвижению Extinction Rebellion, которое проводит по всему миру демонстрации из-за бездействия по вопросам климата.

«Сегодня вместе со многими другими протестующими я была арестована и удержана под стражей. Чрезвычайная климатическая ситуация требует от всех нас давления на правительства, чтобы они действовали в срочном порядке», – заявила принцесса Бельгии.

Как ранее сообщал УНИАН, в Нью-Йорке задержали 70 участников климатического протеста.