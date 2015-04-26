Две сотни путинских "Ночных волков" беспрепятственно заехали в Польшу - СМИ

Скандал с поездкой путинских мотоциклистов из клуба "Ночные волки" в Берлин набирает обороты. Польский политик Януш Паликот - призывает премьер-министра Еву Копач и главу МИД Гжегожа Схетыну уйти в отставку.

Как пишет польская пресса, российские байкеры беспрепятственно въехали в Польшу и накануне приняли участие в чествовании погибших советских солдат на кладбище в Бранево, сообщает 5 канал.

Попали они туда из Калининградской области. И это - несмотря на то, что два дня назад сам министр иностранных дел Польши запретил им въезд в страну из-за отсутствия точной информации о цели путешествия. Всего в Бранево собрались 4 сотни россиян, из них 206 - байкеров.

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Среди участников мероприятия заметили губернатора Калининградской области, а также посла России в Польше Сергея Андреева, генерального консула в Гданьске Александра Карачевцева.

Байкерский клуб, известный фанатичной приверженностью российскому президенту, планирует доехать до Берлина, чтобы там отпраздновать 70-летие победы над нацистской Германией. Напомним, ранее офис Ангелы Меркель призвал МИД ФРГ отменить визы для "Ночных волков".