Politico: Украине может пойти на пользу скандал вокруг Трампа

Из-за политического кризиса в Вашингтоне украинским вопросом в дальнейшем будет заниматься лояльный к Киеву Конгресс, а не президент, который требует «услуги».

Когда Украину втянули в скандал, который может привести к импичменту президента США, это, мягко говоря, не казалось хорошей новостью для украинского президента, занявшего роль «антикоррупционного крестоносца». Владимир Зеленский пообещал своим сторонникам «расчистить болото», искоренив коррупцию.

Однако, стенограмма разговора украинского президента с Дональдом Трампом показала и другую сторону. Он, кажется, готов сотрудничать с американский лидером в расследовании против возможного кандидата-демократа на следующих выборах в США Джо Байдена. Ситуация ухудшилась, когда специальный представитель Америки Курт Волкер вдруг подал в отставку, — пишет Politico. Если вспомнить и об увольнении посла Мари Йованович, которую Трамп считал не очень лояльной, складывается впечатление, что у Украины осталось не так много друзей в Вашингтоне.

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Однако, не все так мрачно и печально. Есть несколько потенциальных лучей надежды для Киева, которые допускают положительные результаты политического кризиса в Вашингтоне. К примеру, во времена, когда все внимание приковано к Украине, Трамп вряд ли сможет давить на Зеленского, требуя какие-то услуги. Конгресс, который единодушно поддерживает Киев перед угрозой России, будет формировать дальнейшую политику, а не жаждущий «обмена услугами» Белый дом. И законодательная власть США будет более лояльна к просьбам предоставить военную или любую другую помощь, необходимую для обороны от агрессии Москвы.

Если беды Трампа будут достаточно сильными, и следующим президентом США в 2020 году станет кандидат-демократ, новая администрация в Вашингтоне тоже займет более грозный подход к России. Она, вероятно, усилит поддержку Украины.

Во-вторых, нынешние потрясения могут напомнить Украине, что она не должна поступаться своими принципами ради американской поддержки. В конце концов, американская помощь более иллюзорна, чем реальна. Украинские мечты о членстве в НАТО вряд ли воплотятся на протяжении следующих 10 лет. Ракеты Javelin, продажа которых недавно была одобрена Госдепартаментом, имеют сугубо оборонительный характер. И Украина не может использовать их на линии фронта.

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Политическая драма, которая разворачивается в США, может дать Зеленскому окно возможностей искать альтернативные решения для завершения войны на Донбассе. Он может попробовать продвигать деэскалацию ситуации напрямую с Кремлем. Вполне вероятно, что Трамп, представ перед угрозой импичмента перед выборами, может решить добавить вес потенциальному мирному соглашению между Украиной и Россией своей поддержкой. Для него это был бы шанс показать американскому обществу, что его дружба с Владимиром Путиным может приносить политическую выгоду. Все это большое «если», однако оно не исключено.