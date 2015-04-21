СМИ сообщили о серьезном ранении лидера ИГИЛ

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник, близкий к террористической организации.

По словам источника, сперва раны угрожали жизни аль-Багдади, однако сейчас он медленно выздоравливает. Также в сообщении сказано, что лидеры ИГИЛ провели срочную встречу из-за ранения аль-Багдади, предполагая, что он вскоре умрет и нужно будет назначить нового лидера.

Читайте такжеЭфиопия объявила трехдневный траур по казненным ИГИЛ христианамЛидер ИГИЛ еще не восстановил полный контроль над организацией, сказал источник.

Два различных официальных источника отдельно друг от друга подтвердили, что 18 марта коалицией был нанесен авиаудар по конвою из трех автомобилей рядом с границей Сирии. Целью удара были местные лидеры ИГИЛ, в коалиции не знали, что в одной из машин находился аль-Багдади, пишет издание.