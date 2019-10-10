В Альпах легкомоторный самолет повис на проводах (видео)
05:30, 10 октября 2019Мир
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Пилот отделался легкими травмами, пассажир самолета не пострадал.
В результате инцидента пилота выбросило из кабины / скриншот
В итальянских Альпах легкомоторный самолет запутался в проводах горнолыжного подъемника.
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Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел на горном курорте Прато Валентино еще в субботу, 5 октября, но местная служба спасения обнародовала информацию только сейчас.
В результате инцидента пилота выбросило из кабины, он отделался легкими травмами. Пассажир самолета не пострадал.
Причины случившегося пока не установлены. Следствие изучает, насколько самолет был технически исправен и подготовлен к полету.
Как сообщал УНИАН, в Ирландии разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.
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