В Альпах легкомоторный самолет повис на проводах (видео)

Пилот отделался легкими травмами, пассажир самолета не пострадал.

В итальянских Альпах легкомоторный самолет запутался в проводах горнолыжного подъемника.

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Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел на горном курорте Прато Валентино еще в субботу, 5 октября, но местная служба спасения обнародовала информацию только сейчас.

В результате инцидента пилота выбросило из кабины, он отделался легкими травмами. Пассажир самолета не пострадал.

Причины случившегося пока не установлены. Следствие изучает, насколько самолет был технически исправен и подготовлен к полету.

Как сообщал УНИАН, в Ирландии разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.