Fox News: Украина начала расследование против компании Байдена-младшего еще до разговора Трампа с Зеленским

Издание утверждает, что Киев якобы планировал возобновление расследования в отношении компании Burisma еще даже до украинских президентских выборов.

Новые документы свидетельствуют, что чиновники Украины открыли новое расследование против фирмы, связанной с Хантером Байденом, за много месяцев до пресловутого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил репортер Fox News Джон Соломон во вторник. В эфире программы Hannity он сказал, что правительство США знало о планах Украины еще раз изучить активность компании Burisma Holdings в начале года. Именно на эту энергетическую компанию работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Он занимал пост в совете директоров. Издание отмечает, что такие подробности важны, потому что Демократическая партия обвиняет президента Дональда Трампа в замораживании военной помощи для Украины, требуя возобновления расследования против компании и относительно роли Байдена-младшего в ней.

«У правительства США были открытые разведывательные данные и оно знало еще в феврале 2019 года, что украинское правительство планировало возобновить расследование по Burisma”, - сказал Соломон.

«А это задолго до того, как президент даже мог подумать о звонке президенту Зеленскому», - добавил он, подчеркнув, что на то время президентом Украины был Петр Порошенко.

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Соломон заметил, что полученные им документы были исключены из донесения информатора разведывательных служб США, которое было использовано против Трампа в прошлом месяце. По словам журналиста Fox News, НАБУ требовало возобновления расследования против Burisma и ее владельца Николая Злочевского в начале этого года. Поэтому позже этот процесс был запущен.