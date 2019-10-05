В США объявился еще один свидетель телефонного разговора Трампа и Зеленского - СМИ

По данным The New York Times, еще один сотрудник разведки размышляет, подавать ли собственную обличительную жалобу относительно разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского и давать ли показания в Конгрессе.

В Соединенных Штатах Америки объявился еще один свидетель телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает издание The New York Times.

"Второй сотрудник разведки, который был встревожен в связи с делами президента Трампа с Украиной, размышляет, подавать ли собственную обличительную жалобу и давать ли показания перед Конгрессом", - сообщает издание со ссылкой на двух информированных лиц.

Как утверждает The New York Times, этот чиновник имеет больше информации о событиях, чем первый источник - сотрудник ЦРУ, который пожаловался, что Трамп использовал свои полномочия, чтобы заставить украинскую власть провести расследование в отношении его политических оппонентов. В итоге это привело к инициированию начала процедуры импичмента в отношении Трампа, напоминает издание.

Один из источников сообщил, что второй чиновник был среди лиц, которых опрашивал генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, чтобы подтвердить утверждение первого информатора.

При этом, в пятницу, 4 октября, Аткинсон проинформировал конгрессменов о том, как он обосновывает доклад информатора.

Как отмечает издание, новая жалоба, особенно от лица, которое больше знает о телефонном разговоре президентов США и Украины, потенциально будет способствовать увеличению доверия к докладу первого информатора - сотрудника ЦРУ.

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Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

26 сентября в США обнародовали рассекреченную жалобу разведчика о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.