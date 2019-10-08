Чучело экоактивистки Греты Тунберг повесили на мосту в Риме

Манекен был одет в желтый дождевик, на голове заплетены косички, как у Тунберг.

На мосту в Риме нашли подвешенное чучело, изображающее климатическую активистку из Швеции Грету Тунберг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriera della Sera.

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Манекен был одет в желтый дождевик, на голове заплетены косички, как у Тунберг, и надпись на английском языке "Грета - ваш Бог".

Полиция начала расследование после появления в социальных сетях изображения чучела, заявив, что следствие начали после "отягчающих" угроз.

Тем временем, мэр Рима Вирджиния Рагги написала в Twitter, что она солидарна с 16-летней шведской девушкой и ее семьей, назвав инцидент "позорным".

В то же время, по данным местных СМИ, чучело создали активисты группы под названием "Gli Svegli" ("Пробуждение").

Инцидент произошел на фоне демонстраций против изменения климата, организованных по всему миру группой Extinction Rebellion с целью заставить правительства изменить экологическую политику.

Как сообщал УНИАН, Грета Тунберг стала вдохновительницей глобальных климатических протестов. Недавно она выступила на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обвинив мировых лидеров в предательстве нового поколения за недостаточную борьбу против изменения климата.