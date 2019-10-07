Джонсон пойдет в Верховный суд для проведения Brexit без соглашения с ЕС

Премьер Британии хочет, чтобы именно суд обязал его отправить письмо в Брюссель, а не он сам решил это сделать.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении обратиться в Верховный суд для проведения Brexit без соглашения с Евросоюзом и без отсрочки запланированной даты.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Daily Telegraph.

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Отмечается, что Джонсон планирует такое обращение, чтобы не писать письмо в Брюссель с просьбой отсрочить выход британцев из ЕС на три месяца.

Для британского премьера важно, чтобы именно суд обязал его отправить письмо, а не он сам решил это сделать.

Напомним, ранее парламент Великобритании принял закон, который обязывает Бориса Джонсона продлить срок Brexit до 31 января 2020 года, если до 19 октября парламент не примет соглашение о выходе из ЕС.

Если Джонсон откажется соблюдать закон, на него могут подать в суд. 24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконным решение о приостановке работы парламента.

Премьер-министр, в свою очередь, уже заявил, что не будет просить Европейский Союз о отсрочке Brexit.