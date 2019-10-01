Джонсон просит Евросоюз исключить возможность новой отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит ЕС исключить возможность новой отсрочки Brexit в рамках нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон просит Брюссель исключить возможность новой отсрочки Brexit в рамках нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Об этом сообщает DW со ссылкой на британскую газету The Times.

Ожидается, что в конце недели, после завершающейся в среду ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании, Джонсон представит Брюсселю правовой документ, содержащий предложения по альтернативному регулированию проблемы "бэкстопа" ­(временного механизма, призванного предотвратить введение досмотра товаров и людей на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой).

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По сведениям The Times, Джонсон неофициально дал понять, что в новом договоре должно содержаться положение о том, что остальные 27 членов ЕС не поддержат новую отсрочку выхода Великобритании из состава ЕС. Таким образом, Джонсон намеревается поставить членов британского парламента перед выбором из двух вариантов: либо проголосовать за переработанный вариант договора по Brexit, либо покинуть Евросоюз 31 октября без сделки, утверждает издание. Как пишет британская газета EveningStandard в ночь на вторник, 1 октября, Джонсон заявил, что в деле спасения сделки по Brexit произошли "большие сдвиги", однако, удастся ли достичь компромисса, зависит от Брюсселя.