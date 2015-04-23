В Армении канонизировали 1,5 миллиона жертв геноцида
19:38, 23 апреля 2015Мир
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В церемонии приняли участие президент Армении Серж Саргсян, представители различных церквей, в том числе Коптской, Сирийской, Эфиопской, Маланкарской.
REUTERS
В Армении причислили в лику святых 1,5 млн жертв геноцида в Османской империи 1915 года.
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Как сообщает Газета. ru, канонизацию провели Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый. В церемонии приняли участие президент Армении Серж Саргсян, представители различных церквей, в том числе Коптской, Сирийской, Эфиопской, Маланкарской.
Последний обряд канонизации был проведен в Армении 400 лет назад.
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