В Армении канонизировали 1,5 миллиона жертв геноцида

В Армении причислили в лику святых 1,5 млн жертв геноцида в Османской империи 1915 года.

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Как сообщает Газета. ru, канонизацию провели Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый. В церемонии приняли участие президент Армении Серж Саргсян, представители различных церквей, в том числе Коптской, Сирийской, Эфиопской, Маланкарской.

Последний обряд канонизации был проведен в Армении 400 лет назад.