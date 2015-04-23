Дадаев заявил о человеке, который сможет подтвердить его алиби

Защита одного из фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова, предполагаемого киллера Заура Дадаева, заявила о его алиби в момент совершения преступления, передает РИА Новости.

"Есть человек, который был со мной 27 февраля и может подтвердить мое алиби", - сказал сам Дадаев во время слушаний в суде.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Дадаева также заявлял о наличии у его клиента алиби.

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Напомним, что Дадаев давал неоднократные признательные показания, изобличающие его вину и причастность других фигурантов дела к убийству. Однако вскоре подозреваемый заявил о своей невиновности и наличии алиби.

"Мои показания были даны под давлением и под диктовку. Нет никаких свидетелей, у меня есть алиби, во время убийства я был у себя дома", - сказал Дадаев.