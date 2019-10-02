Путин издевательски «признался» американцу в намерениях вмешаться в выборы президента США (видео)

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Путина не вмешиваться в американские президентские выборы.

Президент России Владимир Путин на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» поиздевался над американским модератором, который задал ему вопрос о возможном вмешательстве Москвы в грядущие выборы президента США.

Читайте такжеСкандал вокруг Байдена: журналисты выясняли, как Украина может повлиять на исход выборов в США (видео)

Видео RT с форума выложил в Twitter журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Так, модератор спросил у российского лидера, пытается ли Россия осуществлять вмешательство в выборы в США, запланированные на 2020 год.

«По секрету вам скажу: да, мы обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там, как следует. Только вы никому не говорите, ладно?», – ответил Путин.

Тон заявления российского президента был откровенно издевательским.

На уточняющий вопрос модератора Путин ответил у России «своих проблем хватает».

Путин на десятый подряд вопрос американского модератора «Россия попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году?»: По секрету вам скажу: «да, обязательно будем это делать!» Только вы там никому не говорите pic.twitter.com/lviez5jiWY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 2, 2019

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал президента Российской Федерации Владимира Путина не вмешиваться в американские президентские выборы, которые состоятся в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Россия вмешивалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Трампа не вступали в сговор с российским правительством.

При этом следствие не подтвердило, что члены предвыборного штаба Трампа могли координировать действия с правительством РФ с целью вмешательства России в американские выборы.