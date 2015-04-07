Улицы в честь "ДНР" и "ЛНР" могут появиться в столице Чечни

15:48, 07 апреля 2015
Мир
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Улицы в честь так называемых Донецкой и Луганской народных республик могут появиться в столице Чечни, Грозном.

REUTERS

Об этом заявил спикер парламента Чечни Дукуваха Абдурахманов, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".

"В какой-нибудь торжественный день — 9 мая, в день воссоединения с Крымом или в другой — мы обязательно рассмотрим этот вопрос", — сказал он.

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Напомним, ранее неоднократно появлялась информация о том, что граждане Чечни воюют на территории Украины на стороне боевиков.

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