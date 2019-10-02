Спецназ РФ в Норвегии: появились фотодоказательства

Присутствие чеченского спецназа на территории Норвегии российские журналисты вычислили по аккаунтам бойцов в Instagram.

Бойцы чеченского спецназа, называющие себя «Летучим отрядом Кадырова», неоднократно бывали на территории архипелага Шпицберген и публиковали оттуда фотографии в социальных сетях.

Внимание на снимки обратила «Новая газета».

В распоряжении издании оказались скриншоты публикаций российских спецназовцев. Из геотегов и комментариев следует, что они с 2016 года выполняют задачи в Арктике, в частности, в ее норвежской части.

Так, в марте прошлого года пользователь под ником bes_600 опубликовал в своем Instagram-аккаунте сделанный в 2016-м снимок, где он запечатлен вместе с другими мужчинами на фоне аэропорта в Грозном. В ответ на вопрос одного из комментаторов об отсутствующем на фото товарище он пояснил, что «они с Магой в Норвегии были тогда, по работе ездили».

На другом снимке bes_600 позирует на фоне атомохода «Советский Союз» вместе с мужчиной постарше в гражданской одежде.

Кроме того, изданию удалось найти в Instagram фото и видео, на которых bes_600 запечатлен вместе с пользователем akhaev_07_95. Он в феврале того же года выкладывал снимок, где он запечатлен в униформе с нашивкой парашютного центра DZ Grozny на фоне авиазаправщика с надписью Svalbard lufthavn («аэропорт Шпицбергена»). При этом геотег над фото также свидетельствует о том, что оно было сделано на Шпицбергене.

В профиле пользователя можно найти и снимок от 20 января, на котором он изображен с автоматом в руках во время разгрузки в городе Лонгьир, столице норвежской части Шпицбергена.

Также akhaev_07_95 неоднократно публиковал фото с хештегом @ruspetsnaz — Российского университета спецназа, находящегося в чеченском Гудермесе.

На сайте университета есть сообщение об учениях «Летучего отряда» в Арктике в 2016 году. Позже, в 2018-м, об участии чеченских спецназовцев в учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа говорил и лично Кадыров, хотя о высадке бойцов на территории Норвегии он не упоминал.

Как отмечает издание, в сети опубликованы и другие фотографии чеченских бойцов, в том числе и с оружием, которые были сделаны на норвежской территории. При этом чеченский спецназ входит в структуру Росгвардии, сотрудникам которой запрещено посещать страны НАТО в туристических целях. Кроме того, даже туристам запрещено провозить на Шпицберген оружие и различные спецсредства.

Как сообщал УНИАН, на территории Норвегии заметили тактические группы российского спецназа, которые действовали как в Шпицбергене, так и на материковой части страны.