Подробности протестов в Гонконге на фоне 70-летия основания Китая (видео)
1 октября в Гонконге возобновились масштабные столкновения демонстрантов с полицией на фоне празднования 70-летия основания Китайской Народной Республики.
В праздничный день на улицы города вышли десятки тысяч протестующих. Митинги начались почти одновременно с военным парадом в Пекине.
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По данным СМИ, в столкновениях пострадало около 15 человек, от огнестрельного ранения погиб 18-летний юноша.
Протестующие бросали в правоохранителей коктейли "Молотова" и камни. Полиция применяла для разгона протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.
Протесты в Гонконге продолжаются уже 17 недель подряд. Люди протестуют против попытки властей принять законопроект об экстрадиции, которая предусматривает выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.
Как сообщал УНИАН, протесты в Гонконге начались в июне после того, как власть собиралась позволить экстрадиции правонарушителей в Китай. Власть отказалась от своих намерений, но демонстранты начали требовать проведения демократических реформ, введение всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, и выступать против жестких действий полиции.