Протесты в Гонконге: полиция применила водометы и слезоточивый газ

Столкновения с правоохранителями спровоцировали демонстранты, бросая в сторону полицейских кирпичи и «коктейли Молотова».

В Гонконге во время очередной акции протеста снова произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями.

Как сообщает DW, десятки тысяч людей вышли сегодня, 28 сентября, на митинг по случаю пятой годовщины «революции зонтиков», которая началась осенью 2014 года из-за намерения китайских властей провести выборы руководителя местной администрации.

Мирная демонстрация проходила в парке возле городского парламента, где также проходили акции пять лет назад.

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Однако некоторые протестующие перекрыли улицу и начали бросать в сторону правоохранителей кирпичи и «коктейли Молотова». Полицейские в ответ применили против толпы водометы и слезоточивый газ.

Активисты планируют продолжать протесты. В частности, запланированы демонстрации на 1 октября, когда должен состояться большой военный парад по случаю 70-летия образования КНР.

Как сообщал УНИАН, специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. Гонконгу гарантированы широкие специальные права, такие как свобода прессы, собраний и выражение мнений.

Протесты в Гонконге начались в июне после того, как власти собирались разрешить экстрадицию правонарушителей в Китай. Власти отказались от своих намерений, но демонстранты потребовали проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Керри Лам, и выступать против жестких действий полиции.

Полицейские неоднократно применяли по отношению к протестующим слезоточивый газ и насилие.