В Китае в результате затопления угольной шахты погиб 21 человек

Об говорится в заявлении спасательного управления провинции, сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье на шахте компании Datong Coal Mine Group на севере провинции Шаньси в северо-восточной части Китая. В момент затопления под землей находились 247 горняков, 223 из которых были успешно эвакуированы.

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К настоящему моменту спасатели извлекли из шахты тела 21 шахтера.

Согласно сообщению, в минувший вторник спасателям удалось спасти трех шахтеров, они были направлены в госпиталь, где им оказана необходимая помощь.

Согласно предварительному расследованию, причиной затопления шахты могла стать скопившаяся на выработанной территории вода. В настоящий момент спасателипытаются откачать из шахты воду при помощи четырех специальных насосов, согласно данным спасателей, они откачали из шахты более 6 тысяч кубических метров воды.

В год на шахте добывается около 900 тысяч тонн угля.