Олланд снова отказался поставлять Мистрали России, пообещав при этом вернуть деньги

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд на встрече с украинским президентом Петром Порошенко.

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"Я могу сказать, что поставки Мистралей пока невозможны, насколько я знаю", - сказал французский президент.

При этом он подчеркнул, что Франция возместит денежные средства, если не поставит России эти вертолетоносцы. "Это принцип. Все понятно - да, будет возмещение", - заявил президент Франции.

"Если вы не поставляете корабли, то вы должны возместить деньги. И с господином Путиным мы все понимаем", - сказал Франсуа Олланд

Как сообщал УНИАН, контракт на поставку двух вертолетоносцев РФ и Франция заключили в 2011 году. Планировалось, что первый корабль поступит на вооружение российского флота в 2014 году. В ноябре 2014 года Франсуа Олланд приостановил процесс передачи вертолетоносцев.