В России упала экспериментальная космическая ракета

Источники российских информагентств утверждают, что после запуска ракета пролетела около десяти километров, после чего сошла с траектории и упала в малонаселенном районе. В МЧС РФ подтвердили факт происшествия, отметив, что взрыва и пожара не последовало, сообщает Русская служба Би-би-си.

В ведомстве добавили, что никакой угрозы для жителей района нет: топливо ракеты опасности для жизни и здоровья человека не представляет, а вредных компонентов или веществ на борту не было.

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Тип упавшей ракеты официально не сообщают. Источник ТАССа утверждает, что речь идет об экспериментальной ракете-носителе на твердом топливе. По словам собеседника агентства, общий вес ракеты составлял чуть менее десяти тонн, а в отделяющейся части находилась болванка с измерительной аппаратурой.

Последнее до настоящего времени падение запущенной с "Плесецка" ракеты датируется 2002 годом. Тогда через несколько секунд после старта взорвалась ракета "Союз-У". Погиб один человек.