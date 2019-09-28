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В Греции из-за пожара с парома эвакуировали более 500 пассажиров

14:53, 28 сентября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

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«Пожар на пассажирском пароме Olympic Champion, который стоял в северо-западном порту Игуменица, был ликвидирован, все 538 пассажиров были безопасно эвакуированы сегодня утром», - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло в гараже на пароме, огонь потушили члены экипажа.

Отмечается, что паром, рассчитанный на более 1,8 тысячи пассажиров, отправился в Венецию, однако после пожара вернулся в порт.

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Теги: #пожар#паром