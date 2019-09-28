В Греции из-за пожара с парома эвакуировали более 500 пассажиров
14:53, 28 сентября 2019Мир
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Паром, рассчитанный на более чем 1,8 тыс. пассажиров, отправился в Венецию, однако после пожара вернулся в порт.
Иллюстрация REUTERS
В Греции, в порту Игуменица, из-за пожара с парома эвакуировали 538 пассажиров.
Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.
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«Пожар на пассажирском пароме Olympic Champion, который стоял в северо-западном порту Игуменица, был ликвидирован, все 538 пассажиров были безопасно эвакуированы сегодня утром», - говорится в сообщении.
Согласно предварительной информации, возгорание произошло в гараже на пароме, огонь потушили члены экипажа.
Отмечается, что паром, рассчитанный на более 1,8 тысячи пассажиров, отправился в Венецию, однако после пожара вернулся в порт.
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