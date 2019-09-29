В Словакии разбился МиГ-29

Нехватка авиатоплива в баках могла стать причиной крушения истребителя.

В субботу, 28 сентября, около города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе Словакии разбился истребитель МиГ-29.

Читайте такжеВ Альпах разбился легкомоторный самолет: три человека погибли

Об этом в социальных сетях сообщила словацкая полиция, передает ТАСС.

"Согласно предварительной информации, причиной аварии мог стать недостаток топлива", - отмечается в сообщении.

Место падения истребителя оцеплено полицией. Туда направляются министр обороны Словакии Петер Гайдош и командование национальных ВВС.

Точную причину крушения МиГ-29 должна установить комиссия экспертов.

В ВВС Словакии МиГ-29 в 2022 году должны заменить американские сверхзвуковые истребители F-16.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Калифорнии разбился истребитель F/A-18E Военно-морских сил США.