В Словакии разбился МиГ-29
06:21, 29 сентября 2019Мир
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Нехватка авиатоплива в баках могла стать причиной крушения истребителя.
Иллюстрация / УНИАН
В субботу, 28 сентября, около города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе Словакии разбился истребитель МиГ-29.
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Об этом в социальных сетях сообщила словацкая полиция, передает ТАСС.
"Согласно предварительной информации, причиной аварии мог стать недостаток топлива", - отмечается в сообщении.
Место падения истребителя оцеплено полицией. Туда направляются министр обороны Словакии Петер Гайдош и командование национальных ВВС.
Точную причину крушения МиГ-29 должна установить комиссия экспертов.
В ВВС Словакии МиГ-29 в 2022 году должны заменить американские сверхзвуковые истребители F-16.
Как сообщал УНИАН, 31 июля в Калифорнии разбился истребитель F/A-18E Военно-морских сил США.
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