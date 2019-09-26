В Китае у "честного" чиновника нашли 13,5 тонны золота в подвале (видео)
В Китае полицейские нашли в доме бывшего мэра городского округа Ганьчжоу Чжан Ци 13,5 тонны золотых слитков.
Читайте такжеМэра французского города приговорили к четырем годам тюрьмыОб этом передает Lenta.ru со ссылкой на местный новостной портал Powerapple.
По данным издания, Ци нередко использовал фразу: «Честность – мое главное преимущество!». Власти заподозрили 57-летнего чиновника в коррупции и других серьезных правонарушениях. Полиция начала расследование.
В ходе обыска Национальная надзорная комиссия – антикоррупкционный орган КНР – обнаружила в подвале дома Ци тонны золота и крупную сумму наличных. Более того, мужчина скрывал от государства роскошную недвижимость. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как пол и стеллаж усыпаны огромным количеством золотых слитков.
某个人民的仆人落马了!儋州市原市长，三亚市原市委书记，海口市原市委书记张琦（安徽人，中共党员现年57岁）九月六日落马。其住宅内起获黄砖金条金砖数量惊人，现金13.5吨。另查获帐面来路不明资金2680亿，多套千余平方的豪宅……。又一次刷新了记录，令吾辈叹为观止，贫穷再一次限制了我们的想象力！ pic.twitter.com/6hcgKsaFwE— 猪血旗下 (@h1300062810) September 24, 2019
Золото, деньги, драгоценные камни и предметы антиквариата вывезли из дома с помощью нескольких военных грузовиков. За содеянное Чжану Ци грозит смертная казнь.
Как сообщал УНИАН, украинцы засыпали звонками «горячую линию» НАБУ после призыва звонить в бюро относительно проявлений коррупции.