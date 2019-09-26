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В Китае у "честного" чиновника нашли 13,5 тонны золота в подвале (видео)

15:55, 26 сентября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеМэра французского города приговорили к четырем годам тюрьмыОб этом передает Lenta.ru со ссылкой на местный новостной портал Powerapple.

По данным издания, Ци нередко использовал фразу: «Честность – мое главное преимущество!». Власти заподозрили 57-летнего чиновника в коррупции и других серьезных правонарушениях. Полиция начала расследование.

В ходе обыска Национальная надзорная комиссия – антикоррупкционный орган КНР – обнаружила в подвале дома Ци тонны золота и крупную сумму наличных. Более того, мужчина скрывал от государства роскошную недвижимость. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как пол и стеллаж усыпаны огромным количеством золотых слитков.

Золото, деньги, драгоценные камни и предметы антиквариата вывезли из дома с помощью нескольких военных грузовиков. За содеянное Чжану Ци грозит смертная казнь.

Как сообщал УНИАН, украинцы засыпали звонками «горячую линию» НАБУ после призыва звонить в бюро относительно проявлений коррупции.

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Теги: #коррупция#Китай