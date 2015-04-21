США готовятся к десятилетнему противостоянию с Россией - СМИ

Как сообщает Газета.ru, об этом пишет итальянское издание La Stampa.

Соответствующий вывод журналисты издания сделали после ознакомления с документом администрации США, попавшим в их распоряжение.

Из документа следует, что Вашингтон планирует оказывать всяческую поддержку странам, которым может угрожать Россия. Также издание отмечает, что США обеспокоены событиями, которые могут произойти в конце 2015 года: в это время Запад должен будет принять решение о дальнейшей судьбе антироссийских санкций.

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Тем не менее сотрудничество с Россией в особо важных сферах (освоение Арктики, нераспространение ядерного оружия) будет продолжено в любом случае.

Отмечается, что США просят всех союзников подготовиться к необходимости быть твердыми для "перетягивания каната", которое может продлиться десять лет.