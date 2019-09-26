Черный дым во всем городе: во французском Руане горела химфабрика (фото, видео)
13:23, 26 сентября 2019Мир
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Причины этого пожара пока неизвестны.
Ночью в городе Руан (Франция) загорелась фабрика по изготовлению химикатов. Из людей никто не пострадал.
Об этом говорится в сюжете 1+1.
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Первые анализы воздуха повышение уровня опасных веществ не обнаружили, однако жителей 11 близлежащих муниципалитетов попросили закрыть окна и не выходить на улицу.
В Руане закрыли школы, на утро пламя удалось потушить. Городом продолжает распространяться токсичный черный дым от фабрики.
Причины этого пожара пока неизвестны.
Как сообщал УНИАН, природные пожары в Боливии уничтожили 3,5 миллиона гектаров растительности.
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