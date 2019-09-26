Черный дым во всем городе: во французском Руане горела химфабрика (фото, видео)

Причины этого пожара пока неизвестны.

Ночью в городе Руан (Франция) загорелась фабрика по изготовлению химикатов. Из людей никто не пострадал.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

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Первые анализы воздуха повышение уровня опасных веществ не обнаружили, однако жителей 11 близлежащих муниципалитетов попросили закрыть окна и не выходить на улицу.

В Руане закрыли школы, на утро пламя удалось потушить. Городом продолжает распространяться токсичный черный дым от фабрики.

Причины этого пожара пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, природные пожары в Боливии уничтожили 3,5 миллиона гектаров растительности.

На этой неделе погодные условия позволили снизить число очагов возгорания с 2200 до 1800. С огнем борются тысячи боливийских пожарных и военнослужащих.