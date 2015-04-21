США вернут сверхзвуковой бомбардировщик B-1B в состав сил глобального удара

Об этом сообщает Lenta.ru со сылкой на ВВС США.

В настоящее время они входят в состав боевого авиационного командования ВВС США, объединяющего силы тактической авиации.

«Это переназначение позволяет объединить под одним командованием все три типа имеющихся стратегических бомбардировщиков и перспективную машину, создаваемую в рамках программы LRS-B (Long Range Strike Bomber)» — отметила секретарь ВВС США Дебора Ли Джеймс.

63 самолета и семь тысяч человек личного состава будут переданы из боевого авиационного командования в состав глобального ударного командования в течение года.

После вывода из состава стратегической авиации в начале 1990-х годов B-1B использовались в качестве самолетов поддержки сухопутных войск, участвуя в операциях на Балканах, в Ираке и Афганистане.

Читайте такжеБритания должна модернизировать потенциал ядерного сдерживания - министр обороныВ настоящее время эти самолеты лишены возможности применять ядерное оружие и не входят в зачет ядерных сил США. Представители ВВС США отмечают, что передача B-1B в состав глобального ударного командования позволит повысить гибкость стратегических сил, объединив возможности ядерных и конвенциональных систем поражения.

Бомбардировщики B-1B были разработаны в 1970-х годах, и первоначально предназначались для выполнения задач ядерного сдерживания с применением аэробаллистических ракет AGM-69 SRAM с ядерной боевой частью. После снятия SRAM с вооружения они используют свободнопадающие бомбы различных типов и могут применять неядерные высокоточные крылатые ракеты JASSM.