Die Welt: Опасные ошибки Барака Обамы

Промахи президента США на Ближнем Востоке ведут ко все более серьезным последствиям. Его желание проводить политику умиротворения представляет угрозу для всего региона. А теперь еще и Владимир Путин будет поставлять ракеты в Иран.

Об этом пишет Лорд Вайденфельд в статье под названием «Опасные ошибки Барака Обамы», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Мне вспоминаются знаменитые слова Цицерона заговорщику Катилине: «Доколе же ты будешь злоупотреблять нашим терпением?», когда я слышу – с позволения сказать и осознавая некоторую степень оскорбления величества – о новой оплошности президента Обамы во внешней политике. Продажа Владимиром Путиным ракетных систем С-300 в Иран подразумевает, что санкции должны быть отменены полностью, в результате чего военный арсенал Ирана будет усилен. В течение часового разговора по телефону Путин успокаивал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, речь шла об обороне, а не о наступательном оружии, которое может преодолеть дистанцию до Израиля.

Это не мешает Ирану передать это оружие зависящим от него террористам Хезболлы в Ливане. В случае - ожидаемой авторитетными экспертами - новой интифады, которую могут одновременно начать «Исламское государство», Хамас и другие террористы с Голанских высот на севере и в секторе Газа, они смогут угрожать еврейскому государству ракетами.

Первые признаки наступающего кризиса – это новые многочисленные нападения на границе и агрессивные маневры Хезболлы и групп ИГ на Голанских высотах, недалеко от границы с Израилем. Но и на превратившемся в «Дикий Вест» Синайском полуострове сражаются египетские войска, которые хотят сохранить мир с Израилем, с террористическими элементами. ХАМАС, который выступает против самого существования Израиля, имеет в своем распоряжении ракеты, чья дальность полета и эффективность постоянно растет.

Нуклеаризация региона

Впрочем, отношение Путина к российским евреям подчеркнуто дружеское. Он, например, пожертвовал месячную зарплату на строительство большого еврейского музея в Москве. И также поддерживает хорошие отношения с российскими иммигрантами в Израиле.

Ужесточение тона верховных мулл в Тегеране, которые требуют полной отмены всех санкций, сводят на нет все усилия Обамы по установлению мира. Усилившаяся вражда Ирана с Лигой арабских государств из-за ситуации в Йемене и Ливии, и увеличивающийся разрыв между традиционными арабскими союзниками Запада и Соединенными Штатами усугубляют положение и увеличивают риск возникновения неудержимой нуклеаризации Ближнего Востока.

Вместо того, чтобы топать ногой в качестве сопровождающего жеста к своей проповеди, американский президент должен, наконец, понять, что сложно будет избежать отправки солдат на эту территорию для борьбы против ИГ.