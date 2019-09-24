Трамп говорит, что «легко» может опубликовать текст беседы с Зеленским, но не сделает этого

Американский президент объяснил, почему он не собирается обнародовать полный текст телефонного разговора с лидером Украины.

После того, как в Вашингтоне начали звучать призывы опубликовать полную стенограмму скандального телефонного разговора с президентом Украины, Дональд Трамп заверил, что готов ее обнародовать. Но все же не сделает этого.

Как пишет Newsweek, Трамп после встречи с президентом Польши заявил репортерам, что «очень легко» может показать полный текст беседы с Владимиром Зеленским.

«Но я не поступлю так, учитывая все остальные мои разговоры», - сказал Трамп.

«Я бы мог это сделать, потому что это был очень невинный звонок как с его стороны, так и с моей», - добавил он.

В воскресенье президент США сказал журналистам, что он собирается «обсудить» публикацию стенограммы разговора, добавив, что «с радостью сделал бы это, но в таких случаях надо быть немного застенчивым».

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Издание напоминает, что Демократическая партия давит на Трампа, требуя обнародования полного текста разговора с Зеленским. Ведь лидеры партии даже допускают, что эпизод может содержать нарушение, которого достаточно для запуска процедуры импичмента. Теперь некоторые влиятельные республиканцы тоже призывают к большей прозрачности в ситуации с телефонным разговором с президентом Украины. К примеру, к этому призвал республиканский сенатор Митт Ромни. Давний союзник Трампа в Сенате Линдси Грэм также требует четкости.

«Президент должен быть как можно более прозрачным и рассказать нам как можно больше без ущерба для исполнительной власти, чтобы мы могли понять, что произошло», - сказал Грэм.